В Пермь прилетели участники экспедиции «Вызов Арктики»
Они планируют облететь 25 городов и добраться до Полярного круга
В понедельник, 21 июля, в Пермь прибыли участники масштабной авиаэкспедиции «Вызов Арктики». В группе ВКонтакте «Реальный край | Пермь и Пермский край» сообщается, что её участники на российских самолетах-амфибиях планируют пролететь над 25 городами и добраться до Полярного круга. Пермь стала одной из ключевых точек маршрута.
«Экспедиция не только популяризирует малую авиацию, но и показывает, как можно открывать страну с воздуха», — добавили в группе.
Вместе с экипажем путешествует американский кокер-спаниель по кличке Флаперон, у которого «за плечами более 200 часов налёта в роли «воздушного штурмана».
Экспедиция завершится в начале августа в Самаре, в небе участники проведут 155 часов. При этом путешествие планируется и на 2026 год. В планах — 50 городов, 25 регионов — от Сахалина до Чукотки и Камчатки.
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