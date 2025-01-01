В Пермь прилетели участники экспедиции «Вызов Арктики» Они планируют облететь 25 городов и добраться до Полярного круга Поделиться Твитнуть

В понедельник, 21 июля, в Пермь прибыли участники масштабной авиаэкспедиции «Вызов Арктики». В группе ВКонтакте «Реальный край | Пермь и Пермский край» сообщается, что её участники на российских самолетах-амфибиях планируют пролететь над 25 городами и добраться до Полярного круга. Пермь стала одной из ключевых точек маршрута.

«Экспедиция не только популяризирует малую авиацию, но и показывает, как можно открывать страну с воздуха», — добавили в группе.

В составе команды — четыре пилота. Отмечается, что участники обладают опытом полётов на сверхлёгких самолетах в России, Европе, США, Азии и Южной Америке.

Вместе с экипажем путешествует американский кокер-спаниель по кличке Флаперон, у которого «за плечами более 200 часов налёта в роли «воздушного штурмана».

Экспедиция завершится в начале августа в Самаре, в небе участники проведут 155 часов. При этом путешествие планируется и на 2026 год. В планах — 50 городов, 25 регионов — от Сахалина до Чукотки и Камчатки.

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