Минфин ограничит семейную ипотеку одним кредитом на семью Эксперты предсказали уменьшение числа разводов

фото: freepik

freepik.com

С 1 февраля 2026 года правила семейной ипотеки в России изменятся. Теперь каждая семья сможет взять только один льготный кредит. Супруги будут обязаны быть созаёмщиками. Но они смогут привлечь других людей, если у них не хватает денег. Об этом сообщает Минфин РФ.

Раньше каждый из родителей мог взять свою ипотеку. Это создавало проблемы и сужало рынок. Теперь одна ипотека будет на всю семью. Это поможет государству сэкономить деньги и улучшить ситуацию на рынке недвижимости.

Доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко в интервью изданию «Подмосковье сегодня» объясняет, что раньше ипотеку было сложно получить. Теперь это станет проще. Это также поможет сохранить семьи, потому что если каждый родитель может взять свою ипотеку, риск развода повышается.

Литвиненко считает, что новая мера поможет людям, у которых раньше было мало шансов получить ипотеку. Это снизит ажиотаж и сделает ипотеку доступнее. Это также поможет строительному рынку и банкам работать спокойнее.

