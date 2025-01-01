Приговор блогеру из Куеды Аязу Шабутдинову вынесут 31 октября Обвинение требует приговорить его к восьми годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов

В конце это недели, 31 октября, Пресненский суд Москвы вынесет приговор блогеру-миллионеру из Куеды Аязу Шабутдинову. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

По данным РИА Новости, в своем заключительном слове блогер принес извинения всем 113 потерпевшим, заявив о том, что у него не было злого умысла и он искренне желал помочь, но выбранные методы были ошибочны. Шабутдинов просил суд о снисхождении, назвав происходящее «тяжелым жизненным уроком». Он также сказал, что хочет как можно скорее вернуться к семье.

Как ранее писал «Новый компаньон», на прошлой неделе гособвинение потребовало для блогера восемь лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере более 15,5 млн руб. Кроме того, прокурор настаивает на пятилетнем запрете блогеру заниматься деятельностью, связанной с онлайн-образованием и дистанционными технологиями.

По версии обвинения, Шабутдинов организовал преступную группу, координировал действия сообщников и распространял вводящую в заблуждение информацию о своих образовательных продуктах через подконтрольные интернет-ресурсы. Используя агрессивный маркетинг и рекламу от имени таких компаний, как «Лайк Центр», они продавали клиентам курсы, тренинги и вебинары, обещая высокую прибыль. Директор «Лайк Центра» Василий Алексеев сейчас находится в розыске.

Обвинение полагает, что действий Шабутдинова пострадали 113 человек, заплатившие за его программы от 60 тыс. до 12 млн руб., а общий нанесённый ущерб превысил 57 млн руб.

Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Он признал вину и выразил раскаяние. По словам его адвоката, он уже компенсировал ущерб 73 пострадавшим.

