Кассовые сборы пермских кинотеатров выросли до 18,25 млн рублей Посещаемость кинозалов за неделю выросла на 70%

Константин Долгановский

В последнее время посещаемость кинотеатров в Перми достигла рекордных отметок. В течение последних выходных октября кинозалы приняли 51,3 тыс. зрителей. Этот показатель демонстрирует увеличение на 70% по сравнению с предыдущей неделей, когда было зарегистрировано 29,7 тысячи посещений, и более чем в три раза превосходит результаты середины сентября (15,7 тысяч). Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ЕАИС.

Кассовые сборы пермских кинотеатров в конце октября увеличились до 18,25 млн руб.

Высокий рост зрительской активности объясняется одновременным выходом на экраны двух российских сказочных фильмов, приуроченных к осенним каникулам. Речь идёт о мультфильме «Горыныч» (6+), собравшем 35% от общей суммы, и фильме «Алиса в стране чудес» (6+), доля которого составила 32%.

Как ранее писал «Новый компаньон», по состоянию на февраль этого года в Прикамье было оформлено более 188,5 тысячи Пушкинских карт. По количеству подключений организаций культуры к проекту регион занимал 11-е место по России.

