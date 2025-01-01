В Пермском крае оформлено более 188,5 тысячи Пушкинских карт По количеству подключений организаций культуры к проекту Прикамье занимает 11-е место по России Поделиться Твитнуть

Основной темой заседания Совета глав муниципальных образований под председательством главы Прикамья Дмитрия Махонина стали итоги реализации нацпроекта «Культура».

На данный момент в регионе насчитывается почти 254 тыс. подростков и молодых людей 14-22 лет. У них есть возможность оформить Пушкинскую карту номиналом 5 тыс. руб., с помощью которой можно платить за посещение различных культурных событий: кинотеатров, театров, музеев, концертов, выставок и т.д. На 1 февраля текущего года в Пермском крае было оформлено свыше 188,5 тыс. карт.

К программе подключены все муниципалитеты Пермского края — по этому показателю Прикамье занимает 11-е место по стране.

В прошлом году для владельцев Пушкинских карт было проведено более 12 тыс. различных мероприятий, продано порядка 334 тыс. билетов. Сумма выручки составила 116 млн руб. Количество проданных билетов по сравнению с 2023 годом увеличилось на 37%.

Отмечается, что целевые показатели превысили краевая столица и Пермский округ. В группе крупнейших территорий края плановых значений достигли Березники, Добрянский и Верещагинский округа, во второй группе — Бардымский, Горнозаводский, Кудымкарский, Очёрский и Суксунский округа, в группе небольших поселений — Кишертский, Ординский, Частинский, Юсьвенский округа и ЗАТО Звёздный.

Не смогли организовать работу в программе и достичь установленных с региональным минкультом соглашений семь муниципалитетов.



Лидером по посещаемости среди учреждений культуры в 2024 году стал Кунгурский центр досуга и культуры — продано порядка 7,6 тыс. билетов, размер выручки превысил 1,8 млн руб. На втором месте — Культурно-досуговый центр в Кудымкаре, на третьем — Центр развития культуры в Кочёво.

Министр культуры Пермского края Алла Платонова отметила, что в 2025 году число пользователей Пушкинской карты должно вырасти до 90%, а количество мероприятий и выручка от продажи — увеличиться не менее чем на 50%.

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