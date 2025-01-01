Анастасия Селиверстова В минздраве Прикамья опровергли информацию о третьем погибшем в резонансном ДТП Поделиться Твитнуть

В минздраве Прикамья не подтвердили информацию о гибели ещё одного пассажира легкового автомобиля, попавшего в ДТП по вине пьяного полицейского. О третьей жертве резонансной аварии сообщили 27 октября журналисты городского портала. В министерстве отметили, что оба выживших в аварии пассажира сейчас проходят лечение в больнице, один находится в тяжёлом состоянии, другой — в удовлетворительном.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 26 октября на трассе «Новые Ляды—Сылва». В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия, а ещё двое пострадавших были госпитализированы с травмами различной тяжести.

Виновник после аварии скрылся с места происшествия. Однако спустя непродолжительное время он был задержан сотрудниками СКР и МВД. Было установлено, что мужчина сам являлся сотрудником внутренних органов и в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось ранее, следователь следственного отдела по Свердловскому району Перми регионального СКР предъявил фигуранту обвинение по пп. «а, б» ч. 6 ст. 264 УК РФ. В рамках уголовного дела был произведён осмотр мест происшествия, а также допрос очевидцев.

