Руководитель пермского Дягилевского фестиваля представлен к высшей культурной награде Австрии Из-за награждения Теодора Курентзиса в Европе разгорается скандал

Гюнай Мусаева

«Новый компаньон» уже сообщал, что австрийская «Курия искусств» выступила с предложением о награждении дирижёра Теодора Курентзиса «Австрийским почётным знаком в области науки и искусства» (Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst). В настоящее время, как сообщает австрийский Kurier, это предложение одобрено на высшем уровне: министр культуры Австрии Андреас Баблер представил Курентзиса к награде и направил это предложение на подпись президенту страны Александру Ван дер Беллену.

Глава государства в Австрии — фигура достаточно формальная, все решения принимает кабинет министров во главе с канцлером, поэтому присуждение премии русско-греческому дирижёру можно считать делом решённым.

Эта новость вызвала волну возмущения и протестов. По этому поводу, как сообщает телеграм-канал «Оперного балета», пресс-служба Андреаса Баблера заявила: «Он дирижёр, а не политик. Отказ говорить — не основание для отказа от награды. Мы не поддерживаем культуру отмены».

В случае награждения Теодор Курентзис войдёт в австрийскую «Курию искусств» — особый корпус деятелей науки и культуры, в который входит 18 австрийцев и столько же иностранных граждан, внёсших особый вклад в науку и культуру Австрии. В настоящее время среди членов Курии значатся кинорежиссёр Михаэль Ханеке, театральный режиссёр и художник Марина Абрамович, писатель Мишель Уэльбек, композитор Арво Пярт и другие мировые величины в области культуры и науки.

