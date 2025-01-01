Экспорт древесины из Прикамья в Турцию вырос почти в 2,5 раза С начала года в Республику вывезено 10 тысяч «кубов» леса Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

С начала 2025 года из Пермского края вывезено 9,3 тыс. «кубов» древесины хвойных пород. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, значение в 2,27 раза выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда регион отправил Республике 4,1 тыс. «кубов» леса.

Так, 23 октября 2025 года сотрудники Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 320 куб. м пиломатериалов, предназначенных для экспорта в Турцию. Пробы древесины отправились на анализ в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР». Экспертиза показала, что в древесине нет карантинных вредных организмов.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что Пермский край отправил первую партию клеёной фанеры в Соединённые Штаты Америки . Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, ранее вывоза данной продукции из региона в США не было.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.