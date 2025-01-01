Из Прикамья в США отправлена первая партия клеёной фанеры Продукция прошла проверку Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

Пермский край отправил первую партию клеёной фанеры в Соединённые Штаты Америки. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, ранее эту продукцию не вывозили в США из Прикамья.

Так, 27 октября этого года сотрудники Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 325 «кубов» клеёной фанеры, предназначенной для экспорта в США. Пробы продукции отправили в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР». Лабораторный анализ показал, что в фанере нет карантинных вредных организмов, а древесина соответствует фитосанитарным требованиям. На фанеру оформлено девять фитосанитарных сертификатов.





Ранее «Новый компаньон» писал, что с 1 января по 23 октября 2025 года объём экспорта хвойных лесоматериалов из Пермского края в Ирак составил 5 тыс. кубометров, что практически соответствует уровню аналогичного периода 2024 года (5,6 тыс. кубометров).

