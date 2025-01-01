В Ирак из Прикамья отправили 5 тысяч кубометров хвойных лесоматериалов Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С 1 января по 23 октября 2025 года объём экспорта хвойных лесоматериалов из Пермского края в Ирак составил 5 тыс. кубометров, что практически соответствует уровню аналогичного периода 2024 года (5,6 тыс. кубометров). Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ведомстве добавили, что 17 октября провели фитосанитарный контроль на территории Пермского края 160 кубометров лесоматериалов, которые предназначались для отправки в Ирак.

В ходе проверки были отобраны образцы древесины, которые затем были направлены в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР» для проведения лабораторной экспертизы. Эксперты подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов. После этого на лесопродукцию были оформлены фитосанитарные сертификаты.

