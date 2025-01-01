За неделю в Перми в ДТП погибли три человека Травмы получили 26 участников дорожного движения Поделиться Твитнуть

фото: Госавтоинспекция Перми

С 20 по 26 октября на территории Перми зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека погибли и 26 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе семеро несовершеннолетних. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

За прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 1342 правонарушения. Выявлено 36 водителей, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения. Ещё 55 водителей управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Зарегистрировано 18 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, 21 нарушение правил перевозки детей, 111 случаев непредоставления преимущества пешеходам, 86 нарушений ПДД пешеходами.

Госавтоинспекция призывает жителей и гостей города соблюдать Правила дорожного движения, заботиться о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

