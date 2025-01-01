Учителям в Перми надели браслеты безопасности В 2018 году на школу №127 напали подростки с ножами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермской школе №127, где семь лет назад произошла трагедия в результате нападения подростков с ножами, объявляли тендер на услуги охранной фирмы.

Начальная цена контракта составляет 863,8 тыс. руб. Соглашение с выбранным исполнителем будет подписано до конца 2026 года.

Согласно условиям конкурса, на подрядчика возлагается обязанность обеспечить защиту школы в физическом и техническом плане. Техническое обеспечение включает в себя поддержание работоспособности систем экстренного вызова и выдачу педагогам специальных браслетов.

Как пояснили «Рифею» в департаменте образования мэрии Перми, браслеты функционируют аналогично «тревожной кнопке»: при активации передаётся сигнал на пост охраны. Охранник, получив сигнал, получает информацию о местоположении источника и предпринимает действия в соответствии с протоколом.

В общей сложности в школе используется 34 таких браслета, по одному на каждый класс. Каждый браслет предназначен для использования только внутри конкретного кабинета. В других школах Перми подобные устройства не применяются, и их установка стала индивидуальным решением руководства школы №127.

Напомним, в 2018 году двое 16-летних пермяков, Лев Биджаков и Александр Буслидзе, совершили нападение с ножами на учеников и преподавателя школы №127. В результате пострадали 15 человек. Первому из совершивших нападение было назначено 9 лет и 8 месяцев в исправительном учреждении для несовершеннолетних, а также обязательное амбулаторное посещение психиатра. Второму дали 7 лет в аналогичной колонии, дополнительно предписав принудительное психиатрическое наблюдение и терапию.

