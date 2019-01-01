Михаил Суслов С осуждённого подростка, напавшего на школу №127, хотят взыскать 5,6 млн руб. морального вреда Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские судебные приставы взыскивают с одного из осуждённых подростков моральный вред в пользу пострадавших при нападении на школу №127 на общую сумму более 5,6 млн руб. На исполнении находятся 27 исполнительных производств о взыскании.

В ходе принудительного взыскания задолженности судебным приставом был составлен акт описи и ареста земельного участка площадью 40 тыс. кв. м, находящегося в Полазненском городском поселении. Согласно оценке специалиста, стоимость арестованной недвижимости составила почти 4 млн руб. Сейчас идёт процесс принудительной реализации арестованного имущества. Приставы собираются проводить торги.

Напомним, что в январе 2018 года двое подростков напали на школу №127. Учительница Наталья Шагулина, защищая своих подопечных, получила 17 ножевых ранений и была впоследствии награждена президентом России медалью «За отвагу». Один из налётчиков получил 9 лет 8 месяцев воспитательной колонии и принудительное амбулаторное лечение у психиатра. Второй — получил за покушение на убийство 7 лет воспитательной колонии, а также принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

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