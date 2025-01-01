В Прикамье пятилетний мальчик получил компенсацию за нападение собаки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кудымкаре пятилетний мальчик получил компенсацию морального вреда после нападения собаки. Ребёнок отправился гулять во двор, но вскоре вернулся домой с рваной раной на плече. Он рассказал родителям, что его укусила соседская собака. Мальчика доставили в больницу, где обработали рану и назначили амбулаторное лечение.

Владелец собаки был оштрафован за нарушение правил содержания животных, предусмотренных ст. 8.52 КоАП РФ.

Так как нападение вызвало у мальчика сильный болевой и эмоциональный шок (он стал более нервным, плохо спал и боялся выходить на улицу), родители подали иск о взыскании компенсации морального вреда.

Суд постановил, что хозяин собаки должен выплатить мальчику 25 тыс. руб.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП по региону, исполнительный документ был передан судебным приставам по Кудымкару и прилегающим районам. Владелец собаки был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но не выплатил задолженность в установленный срок.

Судебный пристав принял меры принудительного взыскания. На владельца собаки был наложен штраф, арест на его банковский счет и запрет на регистрационные действия с автомобилем Chevrolet Niva. В результате всех этих действий несовершеннолетний получил компенсацию морального вреда, а исполнительное производство было завершено.

