В Прикамье возбудили 27 уголовных дел об организации нелегальной миграции Депортированы более 60 человек

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В Пермском крае завершился второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», направленной на выявление и пресечение нелегальной миграции и связанных с ней правонарушений. В рамках операции сотрудники полиции, Росгвардии, прокуратуры и Следственного комитета проверили более 5 тыс. объектов, включая промышленные предприятия, сельскохозяйственные угодья, строительные площадки, торговые точки, транспортные узлы, бытовые службы и жилые дома.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, выявлено свыше 600 нарушений режима пребывания иностранных граждан и правил их трудовой деятельности, по которым составлены административные протоколы. В отношении 10 иностранцев приняты решения о депортации, 51 — об административном выдворении, а 34 — о запрете на въезд в Россию.

Кроме того, полиция выявила 47 недобросовестных работодателей, незаконно привлекавших иностранных работников, и составила на них протоколы. В отношении самих мигрантов из соседних стран было возбуждено 58 административных дел.

Также в ходе операции было возбуждено 27 уголовных дел по фактам организации нелегальной миграции и фиктивного миграционного учета. Например, в Перми полицейские обнаружили факт фиктивной регистрации четырёх граждан Таджикистана, что привело к возбуждению уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».

