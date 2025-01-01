Пермяка приговорили к 15 годам колонии за попытку сбыта наркотиков Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Чусовской городской суд вынес приговор жителю Перми, признанному виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Суд установил, что ранее судимый мужчина прибыл в Чусовой с намерением разложить в тайниках 33 свертка с наркотиками. Однако его планы были нарушены, так как он был задержан сотрудниками полиции. В ходе обыска у него также был обнаружен наркотик для личного употребления.

Учитывая позицию обвинения, суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с наложением штрафа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.