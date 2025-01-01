Мэрия Перми напомнила про запрет продажи алкоголя в День народного единства Поделиться Твитнуть

В День народного единства, 4 ноября, на территории Перми и Пермского края будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. В пресс-службе городской администрации напомнили, что нарушителей требований ждут административные штрафы.

«В соответствии с постановлением правительства Пермского края «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)» на территории Пермского края, в том числе Перми, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День народного единства 4 ноября 2025 года», — отмечают в мэрии.

Кодексом РФ об административных нарушениях предусмотрено наказание в виде штрафов для должностных лиц от 20 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Ранее ограничения по реализации спиртного вводились в регионе в День знаний 1 сентября.

«Новый компаньон» в феврале публиковал все даты, когда в 2025 году в Пермском крае будет запрещена торговля алкоголем.

