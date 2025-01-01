Стало известно, когда на площади Гайдара в Перми запустят все светофоры Их тестирование провели 19 октября Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Министерстве транспорта Пермского края рассказали сайту perm.aif.ru о ситуации с работой светофоров на пл. Гайдара в краевом центре.

По информации ведомства, движение на кольцевой развязке пл. Гайдара станет полностью регулируемым после открытия ул. 2-й Шоссейной. Это позволит уменьшить заторы, так как водителям больше не придётся пропускать въезжающие на развязку автомобили.

«Светофоры тестировали, чтобы проверить их работу. Сейчас они отключены и мигают жёлтым. Их активация потребуется после полного открытия ул. 2-й Шоссейной», — сообщили в министерстве.

Напомним, реконструкция движения на пл. Гайдара — это первый этап строительства третьего моста через Каму. В дальнейшем на кольце планируется организовать многоуровневую развязку.

Светофоры на выездах с кольца начали работать 19 октября. Некоторые водители раскритиковали их установку, считая, что инициатива властей приведёт к большим автомобильным пробкам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.