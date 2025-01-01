В Прикамье «Свеза» закрывает совместное предприятие с миноритарным акционером МКБ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае планируется ликвидация ООО «Инсайт». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», процесс ликвидации начнется 14 октября 2026 года. ООО «Инсайт» было зарегистрировано в декабре 2024 года с долей в 60%, принадлежащей ООО «Свеза». Оставшиеся 40% находятся в собственности ООО «Инновационные технологии» из Ленинградской области. Учредителем «Инновационных технологий» выступает столичное ООО «Перспектива», владельцем которого является миноритарный акционер МКБ Андрей Крюков. Ранее Крюков руководил АО «МКБ Холдинг» и занимал пост президента «МКБ Капитал».

По информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», ООО «Инсайт» было создано для удовлетворения потребностей пермского фанерного комбината, которым управляет дочерняя структура «Свезы» — ООО «Свеза Уральский». Предполагалось, что «Инсайт» будет производить пропиточную пленку, которую комбинат ранее закупал у сторонних производителей, с целью замещения этого ресурса. Объем инвестиций в проект мог достигать порядка 100 млн руб. В пресс-службе «Свезы» отказались комментировать планы, связанные с ликвидируемой компанией.

ООО «Свеза Уральский» специализируется на производстве фанеры, фанерованных деревянных панелей и других слоистых материалов.

