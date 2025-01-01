В Перми «Бетсити Парма» победила МБА-МАИ Встреча закончилась со счётом 82:70 Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Бетсити Парма» на домашнем паркете 26 октября выиграл у московского МБА-МАИ со счётом 82:70. Эта победа стала у пермяков пятой подряд. Поддержать команду пришёл полный стадион болельщиков.

«Добываем очень нужную домашнюю победу. Обыгрываем московский БК МБА-МАИ при полных трибунах «Молота» 82:70. Спасибо каждому, кто переживал и верил в победу парней, сегодня мы с вами положил в копилку важные турнирные очки. «Бетсити Парма» поднимается на третью строчку турнирной таблицы», — отметил пермский клуб в своих соцсетях.

Самыми результативными игроками стали Джейлен Адамс — 22 очка, 4 подбора, 5 передач (20 баллов эффективности), Виктор Сандерс — 15 очков, 9 подборов и Брендан Адамс — 17 очков, 3 подбора, 5 передач (18 баллов эффективности).

Следующую игру «Парма» проведёт на выезде 29 ноября. Пермские баскетболисты встретятся с БК «Зенит» в Санкт-Петербурге.

