«Бетсити Парма» обыграла «Самару» и в Перми Это четвёртая победа пермяков подряд

БК «Парма»

БК «Бетсити Парма» продлил победную серию, обыграв 22 октября на домашнем паркете в матче Единой лиги ВТБ сезона 2025/26 «Самару» со счётом 103:81.

В пресс-службе клуба особенно поблагодарили болельщиков, пришедших в УДС «Молот»: «Ваша поддержка была просто потрясающей!».

Лучшими игроками матча стали Террелл Картер (24 очка и 4 подбора), Брендан Адамс (18 очков, 4 подбора и 11 передач), Виктор Сандерс (17 очков, 4 подбора и 4 перехвата) и Александр Захаров (14 очков и 2 передачи).

В начале сезона «Бетсити Парма» потерпела два поражения: сначала от казанского «Уникса», затем от «Пари Нижний Новгород». Однако после этого команда одержала четыре крупные победы: над ЦСКА, «Автодором» и дважды над «Самарой» (в гостях и дома).

Следующий домашний матч БК «Бетсити Парма» проводит против МБА-МАИ 26 октября.

