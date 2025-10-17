Пермские компании и вуз войдут в ассоциацию по созданию человекоподобных роботов Всего в коалицию войдут четыре компании и четыре вуза Поделиться Твитнуть

Две пермские компании-разработчики роботов и один пермский вуз войдут в «Новую технологическую коалицию» (НТК) по созданию человекоподобных роботов. Речь идёт об ООО «Промобот», ООО «Дабл ю экспо» и ПНИПУ. Об этом сообщают «Ведомости».

«Российские компании совместно с университетами создадут ассоциацию для разработки антропоморфных (гуманоидных) роботов — НТК. В неё войдут компании «Промобот», «Дабл ю экспо», «Айдол», «Корпорация роботов», а также четыре исследовательских технических университета — ПНИПУ, КАИ, Санкт-Петербургский ЛЭТИ и ТУСУР», — информирует издание.

Сооснователь проектов «Промобот» и «Дабл ю экспо» Алексей Южаков уточнил, что ассоциация займётся развёртыванием отечественной технологической платформы и локализацией критически важных компонентов для разработки и производства гуманоидных роботов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что пермские робототехники компании «Роботех» запустили собственное литейное производство. До конца 2026 года будет создано 40 новых рабочих мест.

