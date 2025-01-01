Пермские робототехники запустили собственное литейное производство До конца 2026 года будет создано 40 новых рабочих мест Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Пермская компания по созданию промышленных роботов, 3D-принтеров и оборудования для автоматизации и оптимизации «Роботех» запустила в Лысьве собственное литейное производство. По информации краевых властей, в первую очередь оно обеспечит внутренние нужды компании в ключевых компонентах для роботов и аддитивных установок, однако будет доступно и для контрактных заказов.

«Литьё компонентов от прототипов до серии будет осуществляться по трём технологиям: послойное склеивание композитного порошка связующим веществом (Binder Jetting), литьё по выплавляемым моделям (ЛВМ) и литьё по выжигаемым моделям из полиметилметакрилата (ПММА). В новом цехе будет осуществляться работа с различными марками сталей (низко- и высоколегированные, коррозионностойкие, жаропрочные), чугунами, алюминиевыми и медными сплавами (бронза, латунь), включая дуплекс и супердюплекс», — сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

До конца 2026 года на новом производстве планируется организовать 40 новых рабочих мест.

В июле стало известно, что «Роботех» получит льготное финансирование в размере 41,6 млн руб. от федерального Фонда развития промышленности и 4,6 млн руб. от Фонда развития промышленности Пермского края на организацию производственной площадки по выпуску промышленных 3D-принтеров и роботизированных комплексов.

Благодаря займу предприятие сможет создать комплекс механической обработки под производство ключевых компонентов роботов и установок аддитивной печати. Планируется, что основными потребителями продукции станут предприятия различных промышленных секторов, в том числе ОДК, МАЗ и КАМАЗ.

