Расширение промкооперации Пермский край принимает участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

С 7 по 10 июля в Екатеринбурге проходит XV международная промышленная выставка «ИННОПРОМ». В работе крупнейшего индустриального события страны принимает участие делегация Пермского края во главе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным.

В этом году на выставке представлены около тысячи предприятий, компаний и организаций. От Пермского края работает стенд, демонстрирующий промышленный потенциал региона. В частности, презентованы такие предприятия Прикамья, как «Мотовилиха — гражданское машиностроение», «ОКП «Элка-кабель», «Моторно», «ММК-ЛМЗ», «Биголенд», «Рус импорт» (Best Electronics), «ИНГК-Промтех», «ВИПАКС+», «Элкам-Нефтемаш», «ППМТС «ПСС», «СОМЗ», «Траффик Дата», «Фабио Рус», Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня «Рациональное недропользование».

Учёные и предприятия Пермского края демонстрируют посетителям и участникам выставки свои достижения и разработки экологического суверенитета, беспилотных авиационных систем и их комплектующих, а также новейшие технологии.

В деловую программу «ИННОПРОМа» в этом году вошло более 100 различных мероприятий. Большое количество встречи и переговоров способствует расширению связей, поиску новых партнёров и развитию промышленной кооперации.

«Наша промышленность активно развивается, в приоритете — обрабатывающие отрасли, машиностроение, производство уникальных IT-разработок. В Пермском крае уже накоплен большой опыт работы в наращивании взаимодействия со странами-партнёрами, а также в развитии промкооперации с крупными холдингами», — отметил Дмитрий Махонин.

Пресс-служба правительства Пермского края

Развитие транспорта

Делегация Прикамья провела ряд рабочих встреч с руководством крупных холдингов страны, по итогам которых были достигнуты реальные результаты. Так, Дмитрий Махонин и начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Павел Бурцев подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Пермским краем и обществом в области железнодорожного транспорта на период 2026—2028 годов. Документ предусматривает реализацию инфраструктурных проектов по развитию Пермского железнодорожного узла: развитие маршрутной сети пригородных железнодорожных перевозок, строительство новых остановочных пунктов и железнодорожного моста через Каму.

Также стороны намерены сотрудничать в рамках проекта «Компактный город», который интегрирует пригородный железнодорожный транспорт в транспортную систему Пермской городской агломерации.

«Свердловскую железную дорогу и Пермский край связывают длительные конструктивные отношения. Соглашение исчерпывающе перечисляет тот пул вопросов, которые контролируются в рамках нашего взаимодействия с регионом. Это создание условий для устойчивого развития транспортной системы региона, реализация проектов в сфере пассажирских и грузовых перевозок, а также социально значимых проектов», — объяснил Павел Бурцев.

Губернатор Прикамья подчеркнул, что совместные усилия властей региона и ОАО «РЖД» направлены повышение качества и комфорта железнодорожных перевозок, а также улучшение транспортной доступности между Пермью и муниципалитетами.

Добавим также, что по итогам 2024 года инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Свердловской магистрали на территории Пермского края составили 28,9 млрд рублей — на 63% больше, чем в 2023 году.

Развитие технологической независимости

На полях «ИННОПРОМа» состоялось подписание дорожной карты по сотрудничеству в области привлечения российских производителей к разработке и производству как существующих, так и новых моделей высокотехнологичного оборудования между компанией «Синара» и правительством Пермского края. Под документом подписи поставили Виктор Леш, генеральный директор Группы «Синара», и Дмитрий Махонин.

«Синара» планирует максимально задействовать продукцию и технологические решения, включая IT-сектор, компаний Пермского края в своей деятельности по железнодорожному машиностроению. Для координации потребностей компании с возможностями региональных производителей будут созданы специализированные научно-технические советы. Предполагается, что взаимодействие коснётся производства разнообразной ж/д техники, включая грузовые локомотивы, путевую технику, электропоезда, а также перспективный проект по созданию высокоскоростного поезда.

По словам Виктора Леша, компания стремится к развитию технологической независимости в производстве и последующем обслуживании своей техники. Он подчеркнул, что Пермский край является важным промышленным центром страны, и выразил уверенность в том, что данное соглашение станет фундаментом для взаимовыгодного партнёрства и укрепления промышленной кооперации внутри России.

Дмитрий Махонин отметил, что «Синара» — крупный российский холдинг, с которым Пермский край активно развивает сотрудничество. Он заявил о расширении промышленной кооперации и увеличении поставок высокотехнологичной продукции из Пермского края, что, по его мнению, будет способствовать росту объёмов производства местных предприятий и укреплению промышленного потенциала региона.

«Синара» уже взаимодействует с рядом пермских производителей, поставляющих компоненты для железнодорожной техники, в числе которых Лысьвенский механический завод, Первый пермский машиностроительный завод, «Уралспецмаш» и «НЫТВА».

Пресс-служба правительства Пермского края

Для надёжной спецтехники

Кроме того, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Пермского края и группой UMG (ООО «Строительно-дорожные машины»). Дмитрий Махонин и генеральный директор UMG Константин Николаев также подписали дорожную карту по взаимодействию с промышленным комплексом региона.

Документы предусматривают взаимодействие сторон в развитии промкооперации в регионе, цифровых технологий, а также в подготовке кадров.

В частности, UMG планирует проводить рабочие встречи с предприятиями Прикамья, принимать участие в совместных рабочих группах и экспертных советах. Кроме того, будет создан приоритетный перечень технологий, разработок, оборудования и материалов, которые представляют интерес для группы. Регион, в свою очередь, берёт на себя информационное и организационное содействие компании в реализации мероприятий по импортозамещению на территории Прикамья.

Дмитрий Махонин отметил, что за последние пять лет показатель доли дорог в нормативном состоянии в регионе превысил 78%, и для дальнейшего развития отрасли необходимо бесперебойное снабжение подрядчиков техникой и запчастями.

Константин Николаев сообщил, что компания работает практически во всех сегментах рынка, а также выходит на новые. При производстве строительно-дорожной и специальной техники UMG использует отечественную компонентную базу.

«Для регулярной модернизации наших машин и разработки новых образцов нам нужны надёжные технологические партнёры, и сегодняшнее соглашение как раз направлено на поиск таких партнёров в Пермском крае. Уверен, что богатый научно-технический потенциал региона найдёт своё применение в передовых проектах по созданию надёжной и эффективной спецтехники для нашей страны», — добавил Константин Николаев.

Работа в муниципалитетах

Также во время рабочей встречи Дмитрий Махонин и генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Трифонов обсудили вопросы промышленной кооперации и социально-экономического развития Березников.

Дорожная карта по промкооперации до 2028 года была подписана между крупнейшим производителей титана и Пермским краем в 2021 года, а в прошлом году было заключено трехстороннее соглашение — к нему присоединилась администрации города Березники. Предметом для обсуждения в ходе рабочей встречи на площадке «ИННОПРОМа» стала реализация соглашения, предусматривающего развитие образования, дорожной инфраструктуры, промышленного туризма, вопросы кадрового потенциала, благоустройства общественных пространств, реализацию социальных и культурных проектов.

«ВСМПО-АВИСМА обеспечивает стабильный доход и рабочие места на современном производстве. Со своей стороны дальше будем способствовать развитию социальной инфраструктуры на территории муниципалитета», — сообщил Дмитрий Махонин.

Пресс-служба правительства Пермского края

Автоматизация и цифровизация

Также в рамках работы выставки «ИННОПРОМ» стало известно, что пермская компания «Роботех» получит льготное финансирование в размере 41,6 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП). Дополнительно 4,6 млн руб. выделит региональный фонд развития промышленности Пермского края. Эти средства будут направлены на организацию в Перми производственной площадки по выпуску промышленных 3D-принтеров и роботизированных комплексов.

Соглашение о финансировании было подписано директором ФРП Романом Петруцей, директором РФРП Пермского края Дмитрием Похориным и генеральным директором «Роботех» Денисом Худяковым в присутствии Дмитрия Махонина.

Благодаря займу предприятие создаст комплекс для механической обработки, предназначенный для производства ключевых компонентов роботов и установок аддитивной печати. Разрабатываемое компанией программное обеспечение будет обладать интуитивно понятным интерфейсом на русском языке.

Промышленные 3D-принтеры используются для создания литейных форм из песчано-полимерных смесей, что позволяет избежать необходимости в дорогостоящей оснастке и существенно ускоряет процесс производства отливок.

Роботизированные комплексы представляют собой автономные технологические модули, предназначенные для автоматизации различных операций, включая сборку, сварку, обработку материалов, нанесение покрытий, упаковку и транспортировку.

Основными потребителями продукции станут предприятия различных промышленных секторов, в том числе ОДК, МАЗ и КАМАЗ.

Роман Петруца отметил, что поддержка проектов, направленных на автоматизацию и цифровизацию, является приоритетной для ФРП. Дмитрий Махонин подчеркнул важность поддержки малых технологических компаний для обеспечения технологического суверенитета страны. Денис Худяков выразил благодарность фонду и правительству Пермского края за поддержку проекта, который способствует развитию робототехники и аддитивного производства в регионе.

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