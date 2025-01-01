Алёна Бронникова У проходных судозавода «Кама» в Перми отреставрируют памятник Ленину Проект получил одобрение экспертизы Поделиться Твитнуть

Историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проект реставрации памятника Ленину у проходных судозавода «Кама» (ул. Буксирная, 4). Соответствующий акт был выдан 12 октября.

Заказчиком экспертизы является ООО «Рестарт», подготовившее проект сохранения объекта культурного наследия по договору с собственником, пермским МАУК «Городской центр охраны памятников».

Памятник В.И. Ленину был установлен в 1970-е годы взамен памятника 1932 года на невысоком квадратном постаменте, помещённом в центре подиума высотой 0,4 м. Постамент бетонный, облицован гранитными плитами, в состав предмета охраны не входит. Памятник выполнен в полный рост из розового гранита.

При обследовании композиции было обнаружено повсеместное загрязнение и биокоррозия, многочисленные сколы и трещины плиток подиума, локальные участки с их отсутствием, наличие деструктивного слоя бетона, выпучивание плиток облицовки постамента, частичное отсутствие заполнения межплиточных швов, сколы, загрязнение. На скульптуре были также зафиксированы мелкие сколы гранита, загрязнения, вокруг композиции повреждён бортовой камень, газон не ухожен.

Проектом рекомендуется отреставрировать скульптуру в условиях специализированной мастерской, обустроить новый постамент с сохранением общих габаритов, заменить облицовку подиума и ступени с ремонтом бетонного основания и с приведением габаритов в соответствие действующим строительным нормам, либо полностью демонтировать ступень. Также планируется обустроить объект архитектурно-художественной подсветкой и благоустроить территорию.

У проходных судозавода также установлен памятник «Бронекатер АК-454», установленный в честь трудовых подвигов рабочих и служащих предприятия в годы Великой Отечественной войны. Осенью прошлого года был определён подрядчик по выполнению его реконструкции за 1,2 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.