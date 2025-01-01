В центре Перми заменят старовозрастные и аварийные деревья Работы запланированы относительно 34 деревьев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В центре Перми планируют снести 34 старовозрастных, аварийных дерева. Об этом сообщает управление по экологии и природопользованию горадминистрации. Работы будут выполнены в Ленинском районе.

«В ходе комиссионного обследования зелёных насаждений были выявлены старовозрастные, аварийные деревья в количестве 34 штук, имеющие пятую, шестую категории состояния деревьев (сухостой; деревья со структурными изъянами, способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или государственному имуществу и имуществу граждан)», — сообщили в ведомстве.

Деревья в неудовлетворительном состоянии будут снесены, а взамен — высажены новые. Компенсационные посадки ценных пород будут выполнены в количестве не менее 34. Работы проведут в весенний период 2026 года. Деревья заменят в сквере 66-го квартала эспланады, на пологих откосах газонов по ул. Петропавловской, на смотровой площадке № 5, в сквере Уральских добровольцев и на нижней части Камы.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми планируют создать новое общественное пространство на месте бывшей инфекционной больницы. Власти пообещали учесть все ценные деревья при проектировании сквера.

