Средний возраст автовладельцев в Прикамье составляет 50 лет Самому возрастному – 101 год

Константин Долгановский

К Дню автомобилиста, который отмечается 26 октября, руководитель УФНС Прикамья Наталья Гурова поделилась в своём telegram-канале статистикой и поздравила всех водителей с профессиональным праздником.

Она рассказала, что всего в регионе зарегистрировано более 850 тыс. автомобилей. Самыми популярными являются модели Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio, эксклюзивными — Lamborghini Aventador, Lamborghini Urus и Bentley Continental. Средний возраст автовладельцев в Пермском крае сложился на уровне 50 лет.

«Средний возраст владельцев автомобилей составляет 50 лет, а самому возрастному — 101 год. Что касается транспортного налога, то в 2025 году физическим лицам — владельцам транспортных средств — был начислен налог на общую сумму 2,9 млрд руб. Срок его уплаты — 1 декабря», — уточнила Наталья Гурова.,

Ранее «Новый компаньон» поделился советами от экспертов, как выявить некачественный бензин. Использование такого топлива проявляется в виде детонации, повышенного расхода топлива, неустойчивой работы двигателя, засорения топливной системы и износа двигателя.

