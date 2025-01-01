Эксперты в Перми рассказали, как распознать фальсификат бензина на заправках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России в условиях дефицита топлива и роста цен на сырьё участились случаи реализации некачественного автомобильного топлива под видом АИ-92,95,98. Его использование опасно для людей и машин. Ученые Пермского политеха рассказали, как выявить некачественный бензин.

Внешне отличить фальсификат сложно. Однако можно провести простые тесты.

Во-первых, это «бумажный тест». Капните бензин на белый лист. Качественный испарится за 1—3 минуты, оставив сухое место. Жирное пятно укажет на тяжелые фракции.

Существует также тест горения. Качественный бензин горит ровным бело-голубым пламенем. Желтый, оранжевый или красноватый оттенок с обильной сажей будет сигнализировать о посторонних примесях.

Полноценная проверка требует лабораторного оборудования, такого как газовый хроматограф, который анализирует топливо по ключевым показателям.

Также эксперты напомнили о признаках плохого бензина в автомобиле.

Использование некачественного топлива проявляется в виде детонации, повышенного расхода топлива, неустойчивой работы двигателя, засорения топливной системы и износа двигателя. Особенно опасны спиртовые примеси, разрушающие резиновые детали.

При первых признаках использования некачественного бензина необходимо немедленно прекратить эксплуатацию автомобиля, слить топливо и обратиться в автосервис.

