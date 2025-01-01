В пермском зоопарке показали, как живёт спасённая медведица Мика В августе её перевезли в новый вольер Поделиться Твитнуть

Пресс-служба пермского зоопарка опубликовала кадры с гималайским медвежонком Микой. В соцсетях учреждения появились фотографии и видеозапись, где показали, как чувствует себя хищница в новом вольере.

«За три месяца в Пермском зоопарке гималайский медвежонок Мика подросла и освоилась. Наша девочка никогда не грустит и с удовольствием играет в своем огромном вольере. Любимые игры: в мяч, брёвна и с любимым кипером», — поделились сотрудники зоопарка.

Они сообщили, что с приближением зимы у Мики появилась характерная сонливость, что свидетельствует о подготовке к спячке. У неё также отмечается хороший аппетит, предпочтение она отдаёт яблокам, кедровым шишкам, ягодам и творогу.

Как напоминает ВЕТТА, в Прикамье Мика была привезена из Приморья летом. Неизвестные оставили четырёхмесячного медвежонка в клетке у входа в реабилитационный центр «Тигр» под Владивостоком. Специалисты выходили её и в конце июля передали пермскому зоопарку.

В августе стало известно, что медвежонка перевезут в новый вольер, более безопасный для посетителей и для самого животного. Причиной переезда стали случаи, когда дети засовывали пальцы в вольер к хищнику. Посетители не только мешали животному, но и создавали опасность для себя.

