Медведицу Мику из пермского зоопарка переселят в новый вольер В учреждении объяснили это мерами безопасности Поделиться Твитнуть

Руководство пермского зоопарка решило переместить гималайскую медведицу Мику в другой вольер из-за инцидентов с посетителями Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Пермского края.

По данным регионального минкульта, причиной переезда стали случаи, когда дети засовывали пальцы в вольер к медведице. Мику переведут в другой вольер, чтобы избежать подобных ситуаций.

Такое решение принято из-за жалоб на поведение посетителей. Они не только мешали животному, но и создавали опасность для себя, отметили в ведомстве.

В минкульте также напомнили, что на территории зоопарка размещены информационные стенды о правилах поведения в зоопарке. Соблюдение этих правил важно для безопасности посетителей и для гуманного отношения к животным.

Новый вольер для Мики будет более защищенным. Это ограничит контакты между медведицей и людьми.

Гималайские медведи — дикие животные, и им требуется осторожное обращение, несмотря на их внешний вид.

Напомним, ранее «Новый компаньон» репортаж с открытия нового пермского зоопарка в мкр Нагорный. Подробности можно почитать в нашем материале.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.