В Пермском крае 26 октября ожидается солнечная погода

Администрация Перми

По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, в воскресенье, 26 октября в Пермском крае будет хорошая погода без осадков. Ожидается много солнца.

Столбики термометров в ночь на воскресенье покажут +2...+4 градуса, а днём воздух прогреется до +6...+8 градусов.

В ночь на понедельник, 27 октября, температура может опуститься до 0 градусов. Днём будет от +5 до +7 градусов. Погода останется комфортной.

Во второй половине дня 28 октября в Прикамье может прийти тёплый циклон с юго-запада. Из-за этого возможны временное повышение температуры до +9 градусов и выше и первые с начала октября сильные дожди.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Чердыни вечером 21 октября выпал первый ледяной дождь этой осени.

