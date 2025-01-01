Строители случайно повредили водовод на улице Малкова в Перми
Жители Перми в субботу, 25 октября, делились видеозаписями с места масштабного порыва водопровода на ул. Малкова. На кадрах виден мощный фонтан воды, бьющий из-под земли.
По данным пресс-службы компании «Новогор-Прикамье», авария случилась на ул. Малкова, 26а. Строители, выполнявшие работы по прокладке дороги, повредили водопроводную трубу диаметром 100 мм. В результате без воды остался один жилой дом. К месту ЧП была направлена автоцистерна.
Как сообщили «Новому компаньону» в «Новогоре» аварийно-восстановительные работы на месте ЧП начались в 16 час. и завершились устранением порыва в 18:50.
