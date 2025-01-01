Выручка пермского машиностроительного завода упала на 37% Убытки выросли в 1,5 раза Поделиться Твитнуть

НПО «Искра»

Константин Долгановский

ПАО «НПО «Искра"» представило финансовые результаты за девять месяцев 2025 года. Согласно отчёту, выручка компании сократилась с 5,9 млрд руб. за аналогичный период 2024 года до 3,7 млрд руб. в текущем году. Снижение составило 37%. За отчётный период компания также зафиксировала убыток в размере 644 млн руб., что в 1,5 раза превышает показатель за девять месяцев прошлого года, когда убыток составил 180 млн руб. На публикацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Сокращение объёмов продаж обусловлено общим снижением спроса на газоперекачивающие агрегаты. Кроме того, компания столкнулась с ограничениями, введёнными группой компаний АО «ОДК», которые закрыли доступ к пермским газотурбинным двигателям. В НПО «Искра» отметили, что в этих условиях компания активно перестраивает свой бизнес, сосредотачиваясь на производстве центробежных компрессоров. Это направление имеет многолетний опыт предприятия, подтверждённый поставками более 400 единиц динамического оборудования.

Сотрудничество с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» позволило значительно повысить производственные мощности компании и расширить её потенциал. НПО «Искра» обладает полной инфраструктурой для полного цикла производства — от проектирования в собственном конструкторском бюро до испытаний на своей базе. Это гарантирует высочайшее качество и надёжность продукции. Таким образом, текущая корректировка объёмов выручки представляет собой трансформацию, которая укрепляет позиции компании и открывает новые перспективы для роста в сегменте центробежных компрессоров.

ПАО «НПО «Искра»» является преемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), основанного в Перми в 1955 году для разработки образцов твердотопливных ракет. Коллектив НПО принимал участие в создании и производстве двигателей для различных типов ракет. В конце прошлого года НПО «Искра» была передана из ОРКК, входящей в структуру «Роскосмоса», в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»».

