Будет снят ещё один сезон популярного пермского сериала «Реальные пацаны» Премьера запланирована на май 2026 года

Телеканал ТНТ готовится к запуску нового сезона сериала «Реальные пацаны». Об этом сообщил генеральный продюсер канала Аркадий Водахов на презентации проектов.

Как передаёт «Бюллетень кинопрокатчика», Водахов объявил о продолжении известных франшиз, включая «Реальных пацанов», которые вернутся на экраны после трёхлетнего перерыва. Продюсер отметил, что предстоящий сезон может стать заключительным для проекта.

Напомним, что о завершении сериала объявили в 2023 году, когда 13-й сезон завершился сценой с бойцами спецоперации.

По данным портала Vokrug.tv, премьера нового сезона запланирована на май 2026 года. Режиссёром вновь выступит Жанна Кадникова, сыграет в сериале прежний актёрский состав: Зоя Бербер, Марина Федункив, Владимир Селиванов и Николай Наумов.

