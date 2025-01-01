Причиной пожара в многоэтажке Перми мог стать поджог Неизвестный забросил в кабину лифта дымящийся пакет Поделиться Твитнуть

ул. Карпинского, 77б / фото: domofoto.ru

Причиной пожара в 17-этажном доме по адресу ул. Карпинского, 77б в Перми мог стать поджог. В домовом чате опубликовали видео с камеры наблюдения, установленной в кабине лифта. Материалы есть в распоряжении «Нового компаньона».

На кадрах видно, как на 17 этаже за несколько минут до возгорания в пустую кабину лифта неизвестный забрасывает дымящийся пакет. После чего двери лифта закрываются, и кабина уезжает вниз.

момент, когда неизвестный забрасывает в лифт горящий пакет / фото с камер наблюдения

Далее, со слов председателя ТСЖ, на 11 этаже, куда был вызван лифт, женщина, обнаружив дымящийся пакет, взяла его и выбросила в мусоропровод.

В ГУ МЧС рассказали, что получили сигнал о пожаре в доме в 18.56 23 октября. Пожарные сообщили, что возгорание началось в мусоросборной камере, там загорелись отходы, и едкий дым быстро распространился по этажам, из-за чего сработала пожарная сигнализация.

Пока спасатели ехали, жильцы начали заливать огонь водой через мусоропровод и сами сумели потушить пламя.

В чате жильцы отмечают, что бросивший горящий пакет в лифт, вероятно, жилец дома, или часто тут бывает. Он знает о камерах наблюдения, так как ни на одной не «засветился».

Посмотревшие видео пожарные подтвердили, что был поджог, и обещали передать материалы в полицию.

