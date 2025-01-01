В высотке в Индустриальном районе Перми произошёл пожар Задымился мусоропровод Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 23 октября в telegram-каналах появилась информация о пожаре в многоквартирном доме по ул. Карпинского, 77б. На кадрах видно подъезжающую к месту возгорания спецтехнику МЧС России. Оказалось, что задымился мусоропровод.

Со слов жильцов дома, на камерах видеонаблюдения видно, что неизвестный на 17 этаже бросил в лифт тлеющий пакет. Позднее женщина на 11 этаже выбросила его в мусоропровод. Спустя время дым распространился по всем этажам.





Сообщения о запахе дыма появились в домовом чате в 18:40, жителей просили выйти с ведром воды и вылить её в мусоропровод. Около 19:00 приехала первая пожарная машина.





Возгорание удалось потушить, но в доме до сих пор стоит запах дыма.

