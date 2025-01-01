На ремонт канализации в пермском микрорайоне выделено более 54 млн рублей Завершить все работы необходимо до 1 июля 2026 года Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье» объявило тендер на ремонт канализации в пермском м/р Молодёжный. Заказчик работ готов направить на эти цели 54,6 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Исполнитель должен провести топографическую съёмку территории в масштабе 1:500, оценить состояние канализационных сетей с помощью телеинспекции, при необходимости необходимо провести дополнительное обследование. затем подрядчику предстоит разработать проектную и рабочую документацию, смету расходов, включая затраты на временные сооружения, благоустройство, пусконаладочные работы и НДС. Затем исполнителю предстоит выполнить весь комплекс работ по реконструкции канализационных сетей.

Длина реконструируемого участка составляет 1,4 км. Завершить все работы необходимо до 1 июля 2026 года.

