Рейсы Пермь —Анталия продлили на всю зиму

Константин Долгановский

Согласно расписанию аэропорта Большое Савино, чартерные рейсы из Перми в Анталью (Турция) будут выполняться на протяжении всей зимы и первого месяца весны.

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines («Южный ветер») будет осуществлять эти рейсы раз в неделю, по пятницам, с 21 ноября 2025 года до 27 марта 2026 года. Время перелёта составит 4 часа 10 минут, а самолётом будет Boeing 737.

Отметим, что основная часть чартерных рейсов в Анталью завершится до конца ноября.

Ранее «Новый компаньон» писал, что авиакомпания AZUR air запускает рейсы из аэропорта Большое Савино в Нячанг (Вьетнам), полётная программа стартует 24 ноября. Авиаперевозчик будет обслуживать маршрут в рамках чартерных рейсов с частотой вылетов раз в 12 дней. Билеты на рейсы продаются в составе туристических путёвок.

