Апелляционный суд рассмотрит вопрос о передаче здания пермского лицея №3 краю

Сергей Глорио

Спор между краевыми властями и территориальным управлением Росимущества по поводу здания на ул. Розалии Землячки, 11, перешёл на новый этап. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

17 октября Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края подало апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, который частично удовлетворил иск министерства к теруправлению Росимущества. Спор касается требования о безвозмездной передаче в собственность региона здания бывшего профтехучилища на ул. Розалии Землячки, 11. В сентябре суд по иску министерства признал незаконным бездействие теруправления и обязал его рассмотреть вопрос о передаче имущества из федеральной собственности в краевую. Центральный аппарат Росимущества является заинтересованным лицом в этом судебном разбирательстве.

Здание профтехучилища на ул. Розалии Землячки занимает площадь 4,5 тыс. кв. м, а участок под ним — 5,6 тыс. кв. м. Оно расположено в границах выявленного объекта культурного наследия «Городские горки». Ранее в здании находился лицей №3. Планировалось, что пермский филиал Высшей школы экономики будет использовать этот учебный корпус в качестве общежития. В 2011 году здание было передано Пермским краем в федеральную собственность, однако ВШЭ отказалась от своих планов, и с тех пор здание пустует. Весной этого года объект был выставлен на торги с начальной ценой 96,3 млн руб., но торги были приостановлены из-за обеспечительных мер, введенных судом.

После решения суда первой инстанции минимущества вновь обратилось к Росимуществу с просьбой о передаче имущества, но получило отказ. Таким образом, краевой власти считают, что решение суда было выполнено формально. В жалобе отмечается, что целью административного иска было добиться решения о передаче спорного объекта, однако суд первой инстанции фактически уклонился от рассмотрения этого требования. В то же время Росимущество не согласно с требованием о передаче здания, так как оно не используется органами государственной власти Пермского края. Как указано в жалобе, конечная цель министерства — закрепить имущество за одним из образовательных учреждений города. В регионе существует дефицит учебных площадей, и если в удовлетворении требования минимущества будет отказано, край будет вынужден строить их за счет собственного бюджета.

Важно отметить, что в минувший понедельник суд отклонил ходатайство теруправления Росимущества об отмене обеспечительных мер, запрещающих выставлять здание на торги. Заявитель утверждал, что исполнил решение суда, уведомив министерство госимущества об отказе в передаче имущества. Однако председательствующий в процессе не нашел оснований для удовлетворения этого ходатайства.

