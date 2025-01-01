Подростки в Перми стреляли из сигнального пистолета по недострою Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В Перми группа подростков устроила стрельбу из сигнального пистолета по 16-этажному недостроенному зданию, расположенному в центре города на ул. Екатерининская, 175. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь» и размещает видео происшествия.

По опубликованным кадрам можно увидеть, что молодые люди стреляют, вероятно, из ракетницы по многоэтажке.

«Теперь мы не удивляемся частым пожарам», — написали очевидцы.

В региональном управлении МЧС пока не прокомментировали информацию о происшествии.

