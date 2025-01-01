Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Перми 11 человек Одну женщину эвакуировали по автолестнице Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Во вторник, 21 октября, в 22:50 в Перми в многоквартирном доме на ул. Липатова начался пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на место происшествия отправили 18 пожарных и семь спецмашин.

Когда они приехали, оказалось, что горит общий коридор на одном из этажей здания.

Ещё до прибытия пожарных 32 человека сами вышли на улицу. Эвакуировать пришлось 11 человек, включая двух детей. Газодымозащитники МЧС по автолестнице спасли женщину, а еще десять жильцов при помощи спасустройств вывели на свежий воздух. Никто не погиб и не пострадал.

Пожар потушили быстро. Площадь возгорания составила 4 кв. м. Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования, а именно ионно-литиевого аккумулятора для лодочного мотора.





