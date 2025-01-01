В гибели женщины, найденной разорванной в Перми, не было криминала Части тела были обнаружены 20 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В смерти женщины, разорванное тело которой было обнаружено в Перми в жилом комплексе «Гулливер», не найдены признаки криминального характера. Об этом сообщает сайт perm.aif.ru со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Информация о гибели женщины появилась в пермских соцсетях 20 октября около 14:15. Сообщалось, что части тела у подъезда одного из домов ЖК «Гулливер» на ул. Революции обнаружили местные жители.

Следователи СУ СК России по Пермскому краю устанавливают обстоятельства гибели женщины. Об этом в ведомстве рассказали «Новому компаньону». В минздраве региона подтвердили информацию, уточнив, что пациентка скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Как передаёт perm.aif.ru, по предположениям очевидцев, из-за состояния тела погибшей, причиной смерти могло стать преступление. По другой версии, тело буквально разорвало на части из-за падения на твёрдую поверхность с большой высоты.

