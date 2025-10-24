Убийца Кирилла Усольцева из Пермского края пытается выйти на свободу Причиной стало состояние его здоровья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Краснокамска Юрий Тиунов, признанный виновным в убийстве семилетнего Кирилла Усольцева, пытается выйти на свободу. Как пишет «РИА Новости», маньяк-педофил подал ходатайство в пермский суд об освобождении его от наказания в связи с болезнью. Подробности в материалах не раскрываются.

Осуждённый на пожизненный срок Тиунов находится в мужской исправительной колонии особого режима ИК-1 «Сосновка» в Мордовии. По этой причине суд в Перми отклонил его просьбу и указал, что ему следует обратиться в инстанцию по месту нахождения исправительного учреждения.

Тиунов был также признан виновным в попытке похищения школьницы в Оренбурге и совершении действий сексуального характера в отношении пяти детей в Пермском крае. В декабре 2017 года его приговорили к пожизненному. Летом СМИ сообщали, что его перевели из мордовской колонии для осуждённых на пожизненный срок в пермское СИЗО-1 для новых следственных действий.

