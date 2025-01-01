Убийцу Кирилла Усольцева перевели в пермское СИЗО для новых следственных действий Юрий Тиунов находился в колонии для осуждённых на пожизненный срок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывшего милиционера Юрия Тиунова, признанного виновным в убийстве семилетнего Кирилла Усольцева, перевели из мордовской колонии для осуждённых на пожизненный срок в пермское СИЗО-1 для новых следственных действий. Как сообщает 59.RU со ссылкой на источник, его этапировали 29 июня.

Напомним, первоклассник из Краснокамска Кирилл Усольцев пропал 11 октября 2013 года по пути из школы домой. В его убийстве в 2017 году признался житель Прикамья Юрий Тиунов, которого СМИ прозвали «оренбургским маньяком» за похищение 12-летней школьницы в Оренбурге. Маньяк запер девочку в багажнике, откуда она написала родителям, и те смогли отследить сигнал её телефона. Похититель также сознался, что пытался затолкать в этот день в машину двух школьниц, но им удалось вырваться.

Следственный комитет Оренбургской области в ходе расследования также выявил совпадения с генотипом мужчины, который в 2011 году напал на двоих детей в Пермском крае и склонял их к интиму.

Издание пообщалось также с бывшим осуждённым, сидевшим с Тиуновым в одной камере. По просьбе оперативников тот уговорил убийцу Кирилла показать, где спрятано тело мальчика, которое впоследствии было обнаружено на огороде его родителей. Тиунов рассказал сокамернику, что девочку в Оренбурге он похищал под действием наркотиков, а в деле с мальчиком из Прикамья больше всего жалел его родителей, которые более трёх лет пребывали в неизвестности.

На допросах Тиунов признался в «действиях сексуального характера» с пятью детьми в Пермском крае и похищении девочки в Оренбурге. В декабре 2017 года его приговорили к пожизненному, при этом родители Кирилла Усольцева выступали с обращением, что не верят в его виновность. Мама мальчика тогда сообщила, что найденные останки не принадлежат её сыну, семье не предоставили исследование.

А в 2023 году папа Кирилла поделился мнением, что полицию подкупили, чтобы настоящий преступник ушёл от наказания. По его словам, Тиунов писал его супруге, что не виноват, и приводил аргументы. В то же время, бывший сокамерник Тиунова уверен в его виновности в смерти Кирилла Усольцева.

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