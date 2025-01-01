Анастасия Селиверстова Индекс промпроизводства в Чусовском округе Прикамья вырос на 15% В структуре экономики округа преобладают обрабатывающие производства Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

На заседании правительства Пермского края 23 октября глава администрации Чусовского муниципального округа Сергей Белов представил отчёт о социально-экономическом развитии территории.

По словам Сергея Белова, экономические показатели сохраняют тенденцию роста. За год индекс промышленного производства увеличился на 15%. Сейчас в структуре экономики округа преобладают обрабатывающие производства — 57,6%, но их доля ежегодно снижается благодаря развитию сельскохозяйственной отрасли.

Глава территории отметил, что среднемесячная зарплата жителей округа растёт в большинстве отраслей, а наиболее востребованными на рынке труда являются педагоги, врачи, сотрудники ГУФСИН и МВД. Уровень безработицы снизился. На данный момент в центре занятости на учёте состоит 63 безработных, а количество вакансий от работодателей — более 600.

В течение нескольких лет наиболее крупным инвестиционным проектом для округа стало техническое перевооружение сортопрокатного производства Чусовского металлургического завода. Объём вложений в реализацию проекта составил 8 млн руб., а итогам стало не только расширение возможностей предприятия, но и создание 74 рабочих мест.

Сергей Белов отметил, что Чусовой муниципальный округ является первой территорией опережающего развития в Пермском крае, на которой открываются новые производства, создаются новые рабочие места, а бюджет получает дополнительные средства на финансирование инфраструктурных проектов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.