Пермский край получил 363 млн рублей на создание модульных гостиниц Одним из самых масштабных проектов станет эко-отель «Створы» в посёлке Камский

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» Прикамье получило более 363 млн руб. на создание модульных гостиниц. Распоряжение о распределении субсидий на развитие туристической инфраструктуры между регионами на три года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал ещё в июле. Губернатор Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале рассказал о некоторых проектах, которые будут реализованы на эти средства.

Во-первых, это база отдыха «Территория» в п. Усьва. Речь идёт о модульной гостинице на 8 номеров, расположенной в одном из самых популярных туристических мест.

Ещё один проект — база отдыха «Две реки» в д. Староверово Пермского округа — 10 модульных домов на 10 номеров.

Новый туристический объект — турбаза «Полюшко, притяжение леса» (модульная гостиница на 10 номеров и два модульных дома) — будет находиться на маршруте «НеобыЧайные истории земли Пермской» в Кунгурском округе.

А одним из самых масштабных проектов станет создание эко-отеля «Створы» в п. Камский Добрянского района. Планируется обустроить три модульные гостиницы на 52 номера.

Напомним, в рамках нацпроекта в 2023 и 2024 годах в Прикамье уже создано 195 номеров в модульных домах для туристов в Кунгурском, Ильинском, Пермском, Чердынском округах и в Перми.

