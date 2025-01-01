По факту избиения и унижения пермского подростка возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В Перми возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Как рассказали в пресс-службе СУ СР по Пермскому краю, это произошло после того, как в Интернете появилась видеозапись, на которой группа людей жестоко обращается с подростком.

На кадрах видно, как несколько человек жестоко избивают и унижают несовершеннолетнего.

Следователи следственного отдела по Дзержинскому району Перми краевого управления СК России возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Сотрудники следкома намерены дать правовую оценку действиям всех участников инцидента, запечатлённого на видео.

Ранее «Новый компаньон» писал, что утром 24 октября в соцсетях распространилось видео с избиением школьника. На кадрах видно, как подросток стоит на земле на одном колене, а в спину его пинают ногой. Снимавший на камеру парень требует, чтобы тот встал на два колена и извинился. В итоге избиваемый мальчик выполняет требование.

В соцсетях пишут, что инцидент случился в п. Мулянка Пермского муниципального округа.

Прокуратура проводит по данному факту проверку.

