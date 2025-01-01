Школьника в Пермском крае избили, поставили на колени и заставили извиняться Прокуратура проводит проверку Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Пермском крае утром 24 октября в соцсетях распространилось видео с избиением подростка. На размещённой в телеграм-канале «ЧП-Пермь» видеозаписи запечатлены кадры, на которых несколько школьников издеваются над мальчиком.

Подросток на видео стоит на земле на одном колене, а в спину его пинают ногой. Снимавший на камеру парень требует от школьника, чтобы он встал на два колена и извинился. В итоге избиваемый мальчик выполняет требование.

В соцсетях пишут, что инцидент случился в п. Мулянка Пермского муниципального округа.

Позже в пресс-службе прокуратуры Дзержинского района Перми сообщили, что в связи с инцидентом уже проводится проверка. По предварительным данным, конфликт произошёл около р. Мулянка между учащимися школ. Прокуратура оценит деятельность субъектов профилактики, в том числе в рамках работы с обучающимися в образовательных учреждениях.

