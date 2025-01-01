Пермское УФАС одобрило преференцию для «Ассоциации юристов России» Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) одобрило преференцию для «Ассоциации юристов России», направленную на развитие образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общероссийская общественная организация получит субсидию из бюджета Пермского края на организацию и проведение церемонии вручения Всероссийской правовой премии им. В.Н. Татищева.

Однако УФАС, говорится в информации, ввело ограничения, соответствующие Закону о защите конкуренции, и будет контролировать соблюдение антимонопольных требований при использовании этой преференции.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермское УФАС согласовало выделение гранта на проведение Пермского конгресса учёных-юристов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.