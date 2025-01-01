УФАС согласовало выделение гранта на проведение Пермского конгресса учёных-юристов Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) одобрило преференцию для развития образования и науки. Данная мера поддержки связана с организацией и проведением Пермского конгресса ученых-правоведов.

Как рассказали в УФАС, администрация губернатора Пермского края направила в антимонопольный орган запрос на разрешение предоставить государственную поддержку Пермскому фонду, занимающемуся поддержкой общественных инициатив, с целью стимулирования развития образования и науки.

Суть запроса заключалась в выделении гранта в виде субсидии из регионального бюджета в объеме 3 млн руб. на подготовку и проведение Пермского конгресса ученых-юристов.

Пермское УФАС дало согласие на предоставление преференции, однако установило целевое ограничение, в соответствии с требованиями Закона о защите конкуренции.

Контроль над соблюдением антимонопольного законодательства при использовании данной преференции будет осуществляться Пермским УФАС. В случае обнаружения каких-либо нарушений, антимонопольная служба выпустит предписание об устранении выявленных несоответствий.

